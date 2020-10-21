Van merkezli FETÖ operasyonu, 6 gözaltı

Van merkezli 2 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olduğu değerlendirilen 7 kişiye yönelik yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Bir kişinin yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi çalışmaları devam ediyor. İstihbari çalışmalar sonucunda FETÖ terör örgütü ile irtibat içerisinde bulunduğu tespit edilen 7 kişiye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

6 GÖZALTI

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Van Merkez ve ilçeleri ile Bursa'da 7 şüpheliye yönelik yapılan eşzamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Firari olduğu değerlendirilen diğer şüphelinin yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

Gözaltına alınan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi şüpheliler Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.