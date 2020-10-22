110 kişiye maske ve mesafe cezası

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Ekipleri son iki günde maske ve mesafe kuralları başta olmak üzere Koronavirüs salgını tedbirlerine uymayan 110 kişiye üç bin 150'şer liradan idari para cezası kesti.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, Koronavirüs salgını tedbirlerine yönelik denetimlerini sürdürdü. Şişli Kaymakamı Ali Fuat Türkel ve Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan da denetimlere katılarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Son iki günde Şişli'de "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle maske ve mesafe kuralları başta olmak üzere Koronavirüs salgını tedbirlerine uymayan 110 kişiye 3 bin 150'şer liradan idari para cezası kesildi. İş yerleri ve toplu taşıma araçlarında yapılan denetimlerde bin 342 iş yeri ve 406 toplu taşıma aracı denetlendi, maske ve mesafe kurallarına uymayan kişilere bilgilendirme yapıldı.