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'da uyuşturucuya geçit yok

İl Jandarma Komutanlığı personeli ve Besni ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından Besni ilçesinde tacirlerine yönelik ortak operasyon gerçekleştirildi.

Giriş Tarihi: 22.10.2020 17:09 ABONE OL
Adıyaman'da uyuşturucuya geçit yok

Murat Harıkçı/SABAH

Konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığına dair alınan bilgiye istinaden titiz planlama ve sıkı takip neticesinde; 22 Ekim 2020 tarihinde Adıyaman Besni İlçe Merkezi ile köylerinde ikamet eden 15 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile müşterek eş zamanlı operasyon icra edilmiştir.

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada (15) adet dijital materyal, (47,74) gram Metamfetamin, (31,44) gram Toz/Kubar Esrar, (20,27) gram Jemaika, (10,05)gram Sentetik Kannabinoid maddesi, (36) adet Kenevir Bitkisi, çeşitli tipte (29) adet uyuşturucu kullanma aparatı ile (1) adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir.

Şüpheliler hakkında adli işlemler yetkili makamlar kontrolünde devam etmektedir.

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Adıyaman'da uyuşturucuya geçit yok
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