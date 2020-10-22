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Bakan Hulusi Akar'dan son dakika S-400 açıklaması

Hulusi Akar'dan son dakika S-400 açıklaması geldi. Bakan Akar "S-400 tedariki bir tercih değil, zorunluluk olmuştur" dedi.

Giriş Tarihi: 22.10.2020 09:06 Son Güncelleme: 22.10.2020 09:17 ABONE OL
Bakan Hulusi Akar'dan son dakika S-400 açıklaması
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması! Bakan Akar S-400'lerle ilgili yaptığı açıklamada : "Tam koruma ve kapsama için tüm katmanların ve sektörlerin dikkate alınması gerekir. İhtiyaca göre alternatif sistemler (Patriot, SAMP-T gibi) de alınabilir. Türkiye tüm müttefikleriyle alternatif üzerinde çalışmıştır ve çalışmaya hazırdır" dedi.

Bakan Akar'ın açıklamasından satır başları şu şekilde;

-S-400 tedariki bir tercih değil, zorunluluk olmuştur.

-(Yunanistan'ın elinde bulunan Rus S-300'ler) "S-400'ler milli sistemde müstakil olarak, NATO'da var olan S-300 gibi Rus menşeli silahların kullanıldığı gibi kullanılacaktır.

- Tek. transferi,ortak üretim ve teslimat takvimi gibi garantiler verilirse ABD'den Patriot hava savunma sistemleri alınabilir. Biz sattık ama Kongre onaylamıyor, teslimata izin vermiyor' gibi yaklaşımları kabul etmemiz mümkün değil.'

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Bakan Hulusi Akar'dan son dakika S-400 açıklaması
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