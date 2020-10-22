Bakan Hulusi Akar'dan son dakika S-400 açıklaması

Bakan Akar'ın açıklamasından satır başları şu şekilde;
-S-400 tedariki bir tercih değil, zorunluluk olmuştur.
-(Yunanistan'ın elinde bulunan Rus S-300'ler) "S-400'ler milli sistemde müstakil olarak, NATO'da var olan S-300 gibi Rus menşeli silahların kullanıldığı gibi kullanılacaktır.
- Tek. transferi,ortak üretim ve teslimat takvimi gibi garantiler verilirse ABD'den Patriot hava savunma sistemleri alınabilir. Biz sattık ama Kongre onaylamıyor, teslimata izin vermiyor' gibi yaklaşımları kabul etmemiz mümkün değil.'