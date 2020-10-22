Can Dündar’ın itirazı reddedildi

FETÖ'nün MİT TIR'ları operasyonunun ardından ihanet manşetleri atan, sonra da yurtdışına kaçan Can Dündar, mal varlığına el konulması kararına avukatı aracılığıyla itiraz etti. Mahkeme Dündar'ın bu talebini reddetti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Mayıs 2016'da Can Dündar'ı 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırmış, Yargıtay 9 Mart 2018'de mahkemenin bu kararını bozarak Dündar'a 20 yıla kadar hapis cezası verilmesini istemişti. Yeniden yapılan yargılamada mahkeme, ülkeye dönmesi için Dündar'a çağrı yapmış, teslim olmazsa mallarına el konulacağı uyarısında bulunmuştu. Dündar'ın dönmemesi üzerine de mahkeme gayrimenkullerine el konulması karar vermişti. Dündar mahkemenin bu kararına avukatı aracılığıyla itiraz etti. İtiraz dilekçesini inceleyen İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, Dündar'ın itirazına ilişkin ret kararı verdi.