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Dışişleri'nden ’deki camiye polis baskınına sert tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama, “’deki en eski ve merkezi camilerden biri olan ’ne polis tarafından yapılan baskını şiddetle kınıyoruz. Bu çirkin eylemle ibadet yerlerinin kutsallığına gösterilmesi gereken hassasiyet hiçe sayılmıştır” denildi.

İHA
Giriş Tarihi: 22.10.2020 21:36 Son Güncelleme: 22.10.2020 21:45 ABONE OL
Dışişleri'nden Berlin’deki camiye polis baskınına sert tepki

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Berlin'deki en eski ve merkezi camilerden biri olan Mevlana Camisi'ne polis tarafından yapılan baskını şiddetle kınıyoruz. Bu çirkin eylemle ibadet yerlerinin kutsallığına gösterilmesi gereken hassasiyet hiçe sayılmıştır. Cemaatin sabah namazı için toplandığı sırada mali konuda yürütülen bir soruşturma gerekçe gösterilerek, çok sayıda polisle camiye baskın yapılması asla kabul edilemez" denildi.

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Polislerin baskın bahanesiyle cami içinde botlarıyla dolaşmaları ve ibadethaneyi kirletmelerinin hiçbir şekilde mazur görülemeyeceği belirtilen açıklamada, "Bu çirkin eylemin ifade ve inanç özgürlüğü konusunda ders vermeye kalkan bir ülkenin başkentinde gerçekleştirilmesi ise ayrıca düşündürücüdür.

Bu baskın sadece Mevlana Camisindeki cemaate karşı değil, aynı zamanda, Müslüman topluma karşı yapılmış, izahı mümkün olmayan bir harekettir. Ayrıca, Almanya'da sayıları 5 milyona yaklaşan Müslüman toplumunun maruz kaldığı önyargılı, ayrımcı ve orantısız muamelenin yeni bir örneğidir. Müslümanların daha fazla dışlanmadan ve ötekileştirilmeden Almanya'nın ayrılmaz bir parçası oldukları gerçeğini Alman makamlarının idrak etmeleri gerekir" ifadelerine yer verildi.

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Dışişleri'nden Berlin’deki camiye polis baskınına sert tepki
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