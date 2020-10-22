Esayan’ın cenaze törenine katılacak

MİDE kanseri nedeniyle hayatını kaybeden AK Parti MKYK Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan, bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanacak. Kumkapı Meryem Ana Ermeni Kilisesi'nde gerçekleştirilecek törenin ardından, Esayan'ın cenazesi Şişli Ermeni Mezarlığı'na defnedilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da törene katılması bekleniyor. Esayan'ın cenaze töreni dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında da değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün Ankara'da yapılması planlanan 141. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı da cenaze nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.