Eski HDP’li vekilin terörist oğlu yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Hatay Amanoslar'da bölgede keşif ve gözetleme icra eden güvenlik korucularının operasyonu sonucunda, 1 teröristin öldürüldüğünü, 1 teröristin ise sağ yakalandığını açıkladı. Yakalanan teröristin bir dönem Varto Belediye Başkanlığı, 2008-2010'da BDP Genel Başkanlığı ile 24. Dönem HDP Muş Milletvekilliği yapan ve halen yurt dışında kaçak olan Demir Çelik'in oğlu "Savaş" kod adlı Yoldaş Selim Çelik olduğu kaydedildi. Terörden Arananlar Listesi'nde "gri kategori"de yer alan Çelik'in 2 uzun namlulu silah, 1 tabanca ve çok sayıda mühimmatla yakalandığı ifade edildi. KCK ana davasında aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezası onanmadan önce yurt dışına kaçan Demir Çelik'in de 'yeşil' kategoride arandığı belirtildi.