Gazino baskınında 75 kişiye 236 bin TL para cezası! Yandaki iş yerinin duvarını kırıp, kapı yapmışlar

Konya'da koronavirüs denetimleri kapsamında bir gazinoya düzenlenen baskında 75 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 236 bin 250 TL para cezası kesildi. İşletme sahibinin gazinoya giren kişilerin gözükmemesi için bitişikteki bir kahvehanenin duvarını kırarak, oraya kapıyı yaptırdığı ve müşterilerini oradan geçirdiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkez Selçuklu ilçesindeki bir gazinoya müşteri giriş-çıkışlarının başka bir yerden sağlandığını tespit etti. Bunun üzerine çok sayıda polis gece saatlerinde gazinoya baskın düzenledi.

Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen gazinoda bulunan 75 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle 236 bin 250 TL para cezası kesildi. Ayrıca iş yerinde çalıştığı tespit edilen yabancı uyruklu 4 kişide yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. İş yeri sorumlusu hakkında ise 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak' maddesi gereğince adli işlem başlatıldı.





KAHVEHANENİN DUVARINI KIRIP, KAPI AÇMIŞLAR



Polis, gazinoda yaptığı incelemede gazinoya giriş-çıkışların, yan tarafta bulunan isimsiz kahvehanenin içerisinden sağlandığını belirledi. İş yeri sorumlularının bu kahvehanenin duvarını kırarak oraya bir kapı yaptırdığı, müşteri giriş-çıkışlarının da bu kapıdan sağladığı belirtildi. Polis baskını sırasında ise bazı müşterilerin 'Yine mi yakalandık?' diye tepki verdikleri öğrenildi.