Güzel Adam Markar Esayan'ın 15 Temmuz paylaşımları

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

ESAYAN'DAN FETÖ MENSUPLARINA: "SİZ BU MİLLETİ TANIMADINIZ ŞEREFSİZLER"

Markar Esayan'ın; 15 Temmuz darbe girişimi sırasında soysal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından vatandaşları sokağa çağırdığı öğrenildi.

Markar Esayan, 15 Temmuz darbe girişiminin başladığı sırada "Ezanlar susmasın!" paylaşımında bulundu. Esayan; FETÖ'nün askerlerin vatandaşları bombaladığı sırada; "Siz bu milleti tanımadınız şerefsizler" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ A HABER'E DESTEK LAZIM"

Esayan; vatandaşların sokaklara çıkmasına çağrıda bulundu ve "Sabaha kadar meydanlarda olmak çok kritik ve çok önemli.. "Taksim ve Saraçhane sıkıntılı.. Destek lazım" dedi.

Markar Esayan, vatandaşların 15 Temmuz darbe girişimi sırasında A Haber Televizyonu'na destek olmasını istedi ve "Beşiktaş A Haber'e destek lazım. Ulus TRT'de teröristler direniyor. Havalimanından dağılanlar eve dönmesin" ifadelerini kullandı.

"CNN INTERNATİONAL VE BBC'Yİ LANETLE KINIYORUM. SİZİN ÇOCUKLAR BAŞARAMADI"

Markar Esayan, uluslarası medyanın 15 Temmuz darbe girişimine destek vermesine tepki gösterdi ve "CNN International ve BBC'yi

lanetle kınıyorum. Sizin çocuklar başaramadı. Milletin feraseti leş sürüsünün üstesinden geldi" ifadelerini kullandı.

"BU GECE DE MİLLİ İRADE NÖBETİNDEYİZ. SON DARBECİ TUTUKLANINCAYA KADAR"

Markar Esayan; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokağa çıkma çağrısını paylaşımlarıyla sürekli tekrarladı ve "Bugün ve bu gece evlere girmiyoruz. Cumhurbaşkanımız ve başkomutanımızın da talimatı bu yönde. Bu gece de demokrasi ve milli irade nöbetindeyiz. Son darbeci tutuklanıncaya kadar. Yayalım" ifadelerini kullandı.

İŞTE MARKAR ESAYAN'IN 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ SIRASINDAKİ PAYLAŞIMLARI!

AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasındaki paylaşımları şöyle:

16 Temmuz 2016 Saat: 01.37: "Ezanlar susmasın!"

16 Temmuz 2016 Saat: 01.40: "Siz bu milleti tanımadınız şerefsizler"

16 Temmuz 2016 Saat: 02.00: "İl merkezimizdeki (AK Parti İstanbul İl Başkanlığı) kalabalık. Halkımız muhteşem. Sabaha kadar sokaklardayız."

16 Temmuz 2016 Saat: 02.37: "Kıymetli halkımız. Sabaha kadar meydanlarda olmak çok kritik ve çok önemli.. Sükuneti bozmadan sokaklarda demokrasiye sahip çıkmalıyız…"

16 Temmuz 2016 Saat: 02.58: "Arkadaşlar sokaklara. Kimse evde kalmasın. Gün bugündür. Ankara ve İstanbul önemli. Meydanlara çıkalım."

16 Temmuz 2016 Saat: 03.07: "Darbeciler tutuklanıyor.."

16 Temmuz 2016 Saat: 03.13: "Taksim ve Saraçhane sıkıntılı. Destek lazım."

16 Temmuz 2016 Saat: 04.37: "Cumhurbaşkanımızın Marmaris'te kaldığı otel bombalandı ama çok şükür Başkomutan ayrılmıştı. Herkes meydanlara."

16 Temmuz 2016 Saat: 05.18: "Beşiktaş A Haber'e destek lazım. Ulus TRT'de teröristler direniyor. Havalimanından dağılanlar eve dönmesin."

16 Temmuz 2016 Saat: 05.39: "Bugün sokaklarda geleceğimizi, ülkemizi kurtarıyoruz. Bir günlük bu Kurtuluş Savaşı bin yılımızı kurtaracak. Sakın sokakları boşaltmayalım"

16 Temmuz 2016 Saat: 08.33: "Çok üzgünüm. Mekanı cennet olsun." (Yeni Şafak foto muhabiri Mustafa Canbaz'ın şehit olması üzerine yaptığı paylaşım)

16 Temmuz 2016 Saat: 10.24: "Allah milletimizden razı olsun"

(Adnan Maranki; Markar Esayan'ın, "Ezanlar susmasın!" şeklindeki paylaşımına, "Rabbim seni ve senin gibi inançlı vekilleri korusun hiç bir kuvvet yüce Türk milletini sindireyemecektir" ifadelerinin yer aldığı tweet attı. Markar Esayan da, söz konusu paylaşıma cevap verdi)

16 Temmuz 2016 Saat: 10.27: "CNN International ve BBC'yi lanetle kınıyorum. Sizin çocuklar başaramadı. Milletin feraseti leş sürüsünün üstesinden geldi."

16 Temmuz 2016 Saat: 10.36: "Mustafa Varank (Sanayi ve Teknoloji Bakanı) kardeşimin ağabeyi, Erol Olçak ve oğlu ve daha niceleri şehit oldu. Milletimizin başı sağolsun. Milletimle gurur duyuyorum."

16 Temmuz 2016 Saat: 10.39: "Sevr'e geçit yok!"

16 Temmuz 2016 Saat: 11.52: "Bugün ve bu gece evlere girmiyoruz. Cumhurbaşkanımız ve başkomutanımızın da talimatı bu yönde."

16 Temmuz 2016 Saat: 12.08: "Bu gece de demokrasi ve milli irade nöbetindeyiz. Son darbeci tutuklanıncaya kadar. Yayalım. Bu gece yine meydanlardayız"

16 Temmuz 2016 Saat: 13.09: "Milletimizin iradesinin tecelli ettiği Meclisimize atılan bombadan bir şarapnel parçası. Bu alçaklığı da yaptılar."

16 Temmuz 2016 Saat: 13.21: "Vatanını bombalayan uçakları koordine eden 2.Ana Jet Üssü Kurmay Başkanı sözde Albay Ramazan Elmas kaçarken tutuklandı"

16 Temmuz 2016 Saat: 13.29: "Milletimiz, bu aşağılık ihaneti bir demokrasi bayramına çevirmiştir. Bundan sonra hiçbir aşağılık kesim böyle bir cürette bulunamayacaktır."

16 Temmuz 2016 Saat: 14.39: "AK Parti İl (AK Parti İstanbul İl Başkanlığı) merkezimizi basan 30 kişilik ihanet çetesini etkisizleştiren halkımızla şafakta helalleşirken.."

16 Temmuz 2016 Saat: 15.25: "İkinci 1908'i, 27 Mayıs'ı püskürttük."

16 Temmuz 2016 Saat: 17.08: "Meclisimiz İstiklal Marşı'mızın tüm kıtaları okunarak açılıyor."

16 Temmuz 2016 Saat: 17.28: "Başbakanımız Binali Yıldırım: Bağımsızlığı için sokağa çıkan kanlarını bu uğurda akıtan şehitlerimizi saygıyla anıyorum."

16 Temmuz 2016 Saat: 19.33: "Vatandaş TBMM önünden ayrılmıyor."

17 Temmuz 2016 Saat: 02.17: Cumhurbaşkanlığı: Sokakları terk etmeyelim...

17 Temmuz 2016 Saat: 02.18: "Eve dönün mesajları yalan. Yerinizi terk etmeyin... Çok önemli."

17 Temmuz 2016 Saat: 02.27: "Başkomutanımız Erdoğan'dır. O dönün demeden başka hiçbir yerden gelen talimatı ciddiye almayınız."

17 Temmuz 2016 Saat: 12.10: "Ülkede yaşanan darbe girişiminde hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifa diliyorum. Millet tarih yazıyor"

17 Temmuz 2016 Saat: 14.34: "Cumhurbaşkanımız: Bu iş 12 saatlik bir operasyon değildir. Haftasonuna kadar meydanlarda olmak çok önemli. Gevşemeyeceğiz."

17 Temmuz 2016 Saat: 16.58: "Milletimizden, Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, Genelkurmay ve başkanımız, emniyet mensuplarımız, medya ve muhalefetimizden Allah razı olsun."

17 Temmuz 2016 Saat: 18.34: "Ankara Kocatepe Cami'den demokrasi şehitlerimizi on binlerin eşliğinde uğurladık. Allah rahmet eylesin."

17 Temmuz 2016 Saat: 22.17: "Nerede olursak olalım nöbet yerlerindeyiz. Milletçe meydanlardayız. Milli irade meydanlarda"

18 Temmuz 2016 Saat: 01.38: "Kısıklı/konut önü çok kalabalık olmalı."