Hizan’da bir köy karantina altına alındı

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Keklik Köyü korona virüs vakalarındaki artıştan dolayı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23'üncü ve 26'ıncı maddeleri gereğince, 21 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 14.00'de Kaymakam Muhammed İkbal Yelek başkanlığında, Kaymakamlık Toplantı Salonunda bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda bazı kararlar alınırken, Covid-19 hastalığı ve vaka yöntemi kapsamında alınan kararlara ek olarak, ilçeye bağlı Keklik köyü 21 Ekim 2020 tarih ve 23:59 saati itibariyle geçici süreyle karantinaya alınarak köyün giriş ve çıkışlara kapatılmasına karar verildi.

KARARA UYMAYANA 3 BİN 150 TL CEZA

İlçe Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı kararlara uymayanlar hakkında, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi gereğince 3bin 150 TL idari para cezasının Mülki Amir onayı ile uygulanacağı belirtildi. Kabahatler Kanunu'nun 32'inci maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezasının Kolluk Kuvvetlerince uygulanacağı kararlaştırılan toplantıda, Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195'inci maddesinde yer alan "yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır." hükmü gereğince, bu hükme uymayan kişilerin haklarında adli ve idari işlemler uygulanmak üzere idari ve adli makamlara bildirileceği kaydedildi.