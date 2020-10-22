İkinci el beyaz eşyacı uyuşturucu satıcısı çıktı

Sancaktepe Cemal Meriç Mahallesi 29 Ekim Caddesi üzerinde bulunan bir ikinci el beyaz eşyacıda uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı alan polis gece saatlerinde iş yerini takibe aldı. Bir süre takip edilen iş yeri arama kararının ardından yapılan operasyonla basıldı. Operasyonda iş yeri sahibi Aykut D. ile birlikte Kadir Ş, Salih Y, ve Tayfun İ. gözaltına alındı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polislerince adreste yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 31 fişek, 363 adet ecstacy hap, 254 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 2 bin 705 lira nakit para ele geçirildi.

Şüpheliler Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.