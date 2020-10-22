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’da Yeditepe huzur denetimi! 468 kişi yakalandı

genelinde iki aşamalı 'Yeditepe Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi. 39 ilçede 165 polis noktasında yapılan denetimlerde 141 bin 710 kişinin GBT'sine bakıldı. Aranması bulunan 468 kişi yakalanırken asker kaçağı 207 kişiye de işlem yapıldı. Ayrıca yapılan denetimlerde 15 araç trafikten men edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 22.10.2020 17:12 Son Güncelleme: 22.10.2020 17:17 ABONE OL
İstanbul’da Yeditepe huzur denetimi! 468 kişi yakalandı

İstanbul'da, 39 ilçede 165 noktada yapılan iki aşamalı olarak yapılan ve bu yıl 19'uncusu gerçekleştirilen 'Yeditepe Huzur' adlı denetimler; Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Havalimanı, Deniz Limanı, ilçe Emniyet müdürlükleri ekipleri, ve Özel Harekat polislerinin destekleriyle yapıldı.



Beyoğlu Taksim ve Fatih Millet Caddesi'nde gerçekleştirilen denetimde polis, araçları durdurarak arama yaparken, araçta bulunanlar ise genel bilgi taraması (GBT) sorgusundan geçirildi. 'Kanıt' adlı narkotik köpeği de durdurulan araçlarda uyuşturucu araması yaptı.

141 BİN KİŞİ TARANDI

Yapılan denetimlerde; 141 bin 710 Şahsın GBT Sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 468 Şahıs ile 207 yoklama kaçağı yakalandı. 40 Adet ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 375 adet fişek, ele geçirildi. 3 Kök hint keneviri, ile 7 kilo 340, Gram uyuşturucu madde bulundu. Bin 367 Adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 104 bin 940 lira ile 2 bin 609 dolar ve 730 Euro'ya el konuldu.


15 ARAÇ MEN EDİLDİ

18 bin araç ve bin motosiklet kontrol edildi, bin 136 araç ve motosiklete işlem yapıldı. 15 Araç trafikten men edilirken 211 bin 259 lira para cezası uygulandı.

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İstanbul’da Yeditepe huzur denetimi! 468 kişi yakalandı
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