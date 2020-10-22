İstemediği karar çıkınca hakim-savcılara hakaret ediyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, davalarda istemediği kararlar çıkınca, hakim savcıları hedef allıyor. Kılıçdaroğlu'nun hukukçulara hakaret ettiği örnekler:AYM'nin Enis Berberoğlu hakkında 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin "Yeniden yargılamaya yer yok" kararı üzerine, hakimleri hedef aldı.CHPİstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 9 yıl 8 ay ceza veren İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'ni hedef tahtasına koydu.Osman Kavala'nın yargılandığı Gezi Parkı davasında süreci inceleyen Hakimler Savcılar Kurulu için "Hâkimler savcılar alçak kurulu" ifadesini kullandı.Savcılarla ilgili açıklaması nedeniyle hakkında iddianame hazırlanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için "Bu iddianameleri alacak madalya olarak takacak" dedi.2018'de yeni atanacak hakim ve savcıların kura çekimi töreninde Başkan Erdoğan'ın salona girişi sırasında ayağa kalkmalarını "Siz üçüncü güç olmaya layık değilsiniz" dedi.2018'de CHP İstanbul İl Kongresi'nde konuşan Kılıçdaroğlu, hakim ve savcılar için "Führer benzeri hareket içindeler" dedi.Geçen yıl 15 Temmuz'un yıldönümünde yürekli savcı aradığını belirtip "Cumhurbaşkanı dahi olsa Erdoğan'ı çağıracak ve soracak" dedi.