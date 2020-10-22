Kadın askerlerimizden vatandaşa maske!

Tüm Dünya'yı etkisi altına alan Koronavirüse karşı başlatılan mücadele devam ederken, Hakkari'de yapılan kontroller sırasında kadın jandarma görevlileri, vatandaşlara maske dağıttı.

Karayolunda seyir halindeki araçları durduran kadın askerler, vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyenik konusunda da bilgilendirdi. İçişleri Bakanlığın'ın Koronavirüs ile mücadele kapsamında 81 İl'e gönderdiği genelgenin ardında Hakkari Valiliği'nin koordinesinde yapılan Koronavirüs denetimleri sırasında, kadın askerler yakından ilgi gösterdikleri çocuklarada maske verdi.