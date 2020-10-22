Konteyner taşıyan TIR refuje devrildi!

Başiskele ilçesi Kullar Varyant Köprüsü üzerinde kontrolden çıkan ve konteyner taşıdığı öğrenilen tır, orta refüje devrildi. i kazada sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgi ve iddialara göre; D-130 karayolundan İzmit yönünde seyir halinde olan Ramazan Altınsoy (38) idaresindeki 41 YY 840 çekici plakalı konteyner taşıyan tır, Başiskele Kullar Varyant Köprüsü üzerindeki virajda kontrolden çıkarak orta refüje devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken kaza nedeniyle D-130 karayolunun İzmit istikametinde trafik kontrollü olarak verildi. Kaza yaralanan sürücü Altınsoy'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Devrilen tır ve konteyner, olay yerine çağrılan çekici ile yoldan kaldırılarak otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.