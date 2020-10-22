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son yolculuğuna uğurlanıyor!

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ve MKYK üyesi için Kumkapı'daki Ermeni Patrikhanesi'nde tören düzenleniyor. Cenaze törenine Başkan eşi Emine Erdoğan ile birlikte geldi.

DHA
Giriş Tarihi: 22.10.2020 14:13 Son Güncelleme: 22.10.2020 14:22 ABONE OL
Markar Esayan son yolculuğuna uğurlanıyor!

Tedavi gördüğü hastanede mide kanseri nedeniyle hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın cenazesi, bugün toprağa verilecek.

Markar Esayan için Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde tören düzenleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da cenaze töreni için Kilise'ye geldi.

Tören öncesi Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte Türkiye Ermenileri Patrikliği'ne girdi.

Esayan'ın cenazesi, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde düzenlenecek törenin ardından, Şişli Ermeni Mezarlığı'nda defnedilecek.

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Markar Esayan son yolculuğuna uğurlanıyor!
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