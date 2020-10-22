Bunlar da mevsimlik hırsızlar!

İstanbul'da Şişli, Kağıthane ve Bayrampaşa ilçelerinde 4 ayrı eve girerek tam 250 bin liralık hırsızlık yapan ikisi çocuk 3 hırsız yakalandı. Yapılan araştırmalarda, hırsızların mevsimlik işçi gibi il dışından gelip, hırsızlık yaptıktan sonra tekrar memleketlerine döndükleri belirlendi. 3 hırsız tutuklandı.

Şişli, Kağıthane ve Bayrampaşa ilçelerinde 4 ayrı eve gece saatlerinde dış kapıyı kartla açarak giren 3 hırsız evlerde bulunan değerli ne varsa her şeyi alıp kaçtı. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan incelemelerde kilitli olmayan kapıları plastik kart marifetiyle açtıkları değerlendirilen hırsızların başka illerden mevsimlik işçi gibi gelip, günlük kiralık dairelerde kaldıkları tespit edildi. Polis ekipleri kapının kolay açılmaması için mutlaka bir diş kilitlenmesi gerektiğini söyledi.

POLİSTEN KAÇAMADILAR

Kağıthane' de bir eve 14 Ekim'de giren hırsızlar, 110 bin liralık malzeme çalıp kaçtı. Şişlî'de bir eve giren hırsızlar elektronik eşyalardan ne buldularsa alıp kaçtı. Toplamda 4 olayda 250 bin liralık hırsızlık yapan çete Hırsızlık Büro Ekiplerinden kaçamadı.

Kamera görüntülerini inceleyen ekipler il dışından gelen mevsimlik hırsızların kaldıkları yeri belirledi. 2'si çocuk 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.