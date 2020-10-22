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'li SABAH'a konuştu! “Kılıçdaroğlu seçim olmayacağını biliyor birtakım çevrelere selam yolluyor”

Hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı , Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun erken seçimi isteyen kesimleri sayarken, “Hapishanelerde haksızca yatan insanların talebidir” şeklindeki sözlerine tepki gösterdi.  Yıldız "Adli mahkûmlar, Kılıçdaroğlu’nun umurunda değil. Aslında birtakım çevrelere selam yolluyor. " dedi.

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Giriş Tarihi: 22.10.2020 16:22 Son Güncelleme: 22.10.2020 17:01 ABONE OL
MHP'li Feti Yıldız SABAH'a konuştu! “Kılıçdaroğlu seçim olmayacağını biliyor birtakım çevrelere selam yolluyor”

SABAH'a konuşan MHP Hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim talebini samimiyetsiz bulduğunu dile getirdi. Feti Yıldız " Seçim Cumhurbaşkanının ya da Meclis'in kararıyla gerçekleşir. Kılıçdaroğlu ve dostlarının milletvekillerinin sayısı 300'ü bulmuyor. İP'i, HDP'yi, Saadet Partisi'ni sıcak tutmak için bu söylemi yineliyor. Partisindeki bir hukukçuya danışsın. Seçimin şartları belli, olmayacak bir şey istiyor." dedi.

Yıldız ayrıca Kılıçdaroğlu'nun erken seçim talebiyle başka hesaplar peşinde olduğunu belirterek "Cezaevindeki tutuklu ya af ya da ceza indirimi bekler. Kılıçdaroğlu, erken seçimi cezaevindekiler istiyor diye bahane buluyor. Partisi ceza infaz kanunundaki değişikliğin iptalini istemişti. Adli mahkûmlar, Kılıçdaroğlu'nun umurunda değil. Aslında birtakım çevrelere selam yolluyor. Seçim olmayacağını ve sonuca gidemeyeceğini kendisi de biliyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında iskambil kartları açıklamalarıyla komedi yapmıştı şimdi de erken seçim açıklamalarıyla komediyi devam ettiriyor" diye ekledi.

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MHP'li Feti Yıldız SABAH'a konuştu! “Kılıçdaroğlu seçim olmayacağını biliyor birtakım çevrelere selam yolluyor”
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