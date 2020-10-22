MHP'li Feti Yıldız SABAH'a konuştu! “Kılıçdaroğlu seçim olmayacağını biliyor birtakım çevrelere selam yolluyor”

SABAH'a konuşan MHP Hukuk işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Kılıçdaroğlu'nun erken seçim talebini samimiyetsiz bulduğunu dile getirdi. Feti Yıldız " Seçim Cumhurbaşkanının ya da Meclis'in kararıyla gerçekleşir. Kılıçdaroğlu ve dostlarının milletvekillerinin sayısı 300'ü bulmuyor. İP'i, HDP'yi, Saadet Partisi'ni sıcak tutmak için bu söylemi yineliyor. Partisindeki bir hukukçuya danışsın. Seçimin şartları belli, olmayacak bir şey istiyor." dedi.

Yıldız ayrıca Kılıçdaroğlu'nun erken seçim talebiyle başka hesaplar peşinde olduğunu belirterek "Cezaevindeki tutuklu ya af ya da ceza indirimi bekler. Kılıçdaroğlu, erken seçimi cezaevindekiler istiyor diye bahane buluyor. Partisi ceza infaz kanunundaki değişikliğin iptalini istemişti. Adli mahkûmlar, Kılıçdaroğlu'nun umurunda değil. Aslında birtakım çevrelere selam yolluyor. Seçim olmayacağını ve sonuca gidemeyeceğini kendisi de biliyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında iskambil kartları açıklamalarıyla komedi yapmıştı şimdi de erken seçim açıklamalarıyla komediyi devam ettiriyor" diye ekledi.