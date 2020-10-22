O görüşmeden önemli detaylar! Prof. Attar’ın sözleri damga vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin tanınmış tarihçilerinden ve Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar ve Star Gazetesi Yazarı Sevil Nuriyeva ile Karabağ meselesi bağlamında Vahdettin Köşkü'nde görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, samimiyet ortamının hakim olduğu görüşmede Türkiye'nin sadece bugün ve ülke içinde değil, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü her platformda savunmuş olan yüce Türk Devletinin bakış açısı üzerinde durdu.

TADİV Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, görüşme sonrasında, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın nazik daveti ve kabullerinin kendilerini gururlandırdığını, Türkiye'nin kararlılığının ve güçlü dayanışma duygularının Sayın Cumhurbaşkanı tarafından bir kez daha teyit edilmesinin; bugün cephede işgal güçlerine karşı muazzam gayret ve ruhla çarpışan Azerbaycan Ordusuna Zat-ı Alilerince bugüne kadar verilen manevi desteğin yeniden tezahürü olduğuna işaret etmiştir" dedi.

Sevil Nuriyeva, görüşmede Türkiye'nin Azerbaycan'a olan desteğinin savaş halinde olan bir ülkede yarattığı psikolojik ruha olumlu etkisi ve özellikle böylesi tarihi sürecin mimarı Sayın Erdoğan'ın Sayın Aliyev'le birlikte sergilemiş oldukları dayanışmanın önemi üzerinde dururken konuşmasını tarihe not olarak düşen anekdotlarla sürdürdü.

Sevil Nuriyeva ayrıca, böylesi kritik bir süreçte Türkiye Azerbaycan medya platformunun ortak faaliyetine dair alınan isabetli kararla birlikte Azerbaycan'ın hak davasına karşı Batı dünyasında uygulanan basın ambargosunun Türkiye sayesinde ortadan kalktığı hakikatına dikkat çekti.

"BUGÜNKÜ RUH AYNI"

Prof. Dr. Attar ise, 1918 yılında Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'nün düşman işgalinden kurtarılması için hem de Osmanlı Devleti'nin en zor zamanında verdiği desteğin Azerbaycan tarafından asla unutulmadığını, bugünkü ruhun da aynı ruh olduğuna olan inançlarının tam olduğunu beyan etti.

Kabulde, AGİT Minsk Grubu'nun Eşbaşkanı olan devletlerin sorumluluklarını bugüne kadar icra etmemelerinin Azerbaycan'ı bu kapsamlı harekâta mecbur bıraktığı, bu haksızlığın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından da defaatle uluslararası camiada dile getirildiği hususlarının altı çizildiği öğrenildi.

Prof. Attar, TADİV'in geçtiğimiz günlerde Fransa'nın bu eşbaşkanlar arasından çıkarılması istikametinde Ankara'daki Fransız Büyükelçiliği önündeki mitingleri ve girişimleri hakkında bilgi arz ettiklerini de ifade etti.

"HER YER TÜRKİYE VE AZERBAYCAN BAYRAKLARIYLA DONATILDI"

Attar, Türkiye'nin hemen her şehrinde kamu binaları, sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri, sanat cemiyetleri gibi pekçok kurum kuruluşun kalbinin Azerbaycan'la attığını, buna mukabil Azerbaycan'da da evler, iş yerleri, caddelerin, sokakların Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla donatıldığı yüksek bir milli ruh seviyesinin muhafazası için her platformda gayret etmeye, 'Kafkas İslam Ordusu' ve 'Kardaş Kömeği' anlayışını 21. Yüzyıla yakışır araç ve yöntemlerle sürdüreceklerini ifade etti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un hazır bulundukları öğrenildi.

Bilindiği gibi, Prof. Dr. Aygün Attar, aslen Karabağ'ın Şuşa ilinden olan, Türkiye'de yıllarca tarih sahasındaki uluslararası çalışmaları ile temayüz etti ve 2012-2016 yılları arasında Giresun Üniversitesi'nde Rektörlük yaptı.

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