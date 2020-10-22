Osmanlı’nın en eski sanatı! Vitray'ın kalbi Kırşehir'de atacak

Kırşehirli kadınların bir araya gelerek oluşturdukları kooperatifte Osmanlı'nın en eski sanatlarından vitray olarak tabir edilen cam kesme sanatı icra ediliyor.

Kırşehir Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi altında bir araya gelen kadınlar el emeği ile icra ettikleri vitray sanatını unutulmuş sanat dalları arasından çıkarmayı amaçlıyor. 20'ye yakın kadının çalıştığı atölyede Osmanlı'da uzun yıllar önemli sanat dalı olarak kabul edilen vitray camlardan süs eşyaları üretiliyor. Üretim ve satışı yapılan rengârenk camlar hem kadınlara iş olanağı sunuyor hem de Kırşehir'i bu sanat dalında öne çıkarıyor.

VİTRAYIN KALBİ KIRŞEHİR'DE ATACAK

Kırşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen atölyede, özellikle cami ve kilise camlarını süsleyen vitray camlara ek olarak çeşitli süs eşyaları da üretiliyor. Vitrayı Kırşehir'in tanıtımında ön plana çıkarmayı hedefleyen kooperatif başkanı Hatice Kangal, "Bu ürünün kullanım alanı çok geniş. Biz de hanımlarımızı bir araya getirerek bu ürünü el emeğimizle ortaya çıkarmak istedik.

Ankara'dan bir hocamızın verdiği kurs ile başladığımız üretim serüvenimize böyle devam edersek yakın zamanda vitrayın kalbi Kırşehir'de atacak. 20'ye yakın kadın haftada 3 gün burada bir araya geliyor. Herkes kendi ürününü üretiyor. Şablonunu, kesimini, birleştirmesini kendisi yapıyor. Ay sonunda da ürettiği ürünün parasını alıyor. Kadınlar burada hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarını karşılıyor. Üretimde yer ediniyor ve özgüven sahibi oluyorlar." dedi.

ŞEHİR İÇİNDEN DE TALEP VAR

Vitray ürünlere Kırşehir içinde de talep yüksek. Mimari olarak evleri süslemeye başlayan vitraya süs eşyası olarak da ilgi duyuluyor. Evlerini vitray ile süslemek isteyen Kırşehirliler mağazalara gitmek yerine el emeği ürünleri tercih ediyor.