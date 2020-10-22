Otomobil şarampole uçtu; 2 yaralı

Kaza akşam saatlerinde Suruç ilçesine bağlı Aligör çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücünün ismin öğrenilemeyen 16 AB 835 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü otomobilde sıkıştı. Sürücü ile yanında bulunan bir kişi yaralandı. Olay yerine trafik ve itfaiye ekipleri ve ambulans çağrıldı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansa taşındı. İlk tedavileri ambulansta yapılan yaralılar, daha sonra Suruç Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane de tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi