Öznur Çalık’tan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki

Öznur Çalık, Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'taki 6,8 büyüklüğündeki depremde, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Hasanbey Caddesi'nde evleri ağır hasar gören vatandaşlarla toplantı yaptı.





Toplantı öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Erken seçimden korkuyorlar" sözlerini değerlendiren Öznur Çalık, "CHP lideri Kılıçdaroğlu, temcit pilavı gibi erken seçimi ısıtıp ısıtıp konuşuyor. Görende zanneder tüm seçimleri kazanmış bir lider. Kaç seçim kaybettiğini kendisi bile unutmuştur. Fakat çıkıp korkudan aday bile olmuyor 'Erken seçimden korkuyorlar' diyor. Bence kendi söylediğine kendisi dahi inanmıyor. 10 seçim kaybeden ve tek kazandığı seçim parti kongresi olan Kılıçdaroğlu, yenilen pehlivan güreşe doymaz sözünün en canlı ve bariz örneğidir. Yüreği varsa çıkar 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ben aday olacağım, çatı aday filanda aramıyorum der" dedi.

"MİLLİ MUHALEFET OLMAYAN CHP'Yİ MİLLETİMİZ ÇOK İYİ TANIYOR"

Öznur Çalık, Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısını sık sık gündeme getirmesinin farklı amaçları olduğunu bu amaçları arasında özellikle çatırdayan millet ittifakının tamamen dağılmasının önüne geçmek stratejisinin yattığını söyledi.

Çalık, "CHP, HDP ile aynı politikaları izliyor, aynı ağzı konuşuyor. Bu durum CHP'li seçmenleri de rahatsız ediyor. Yerli ve milli bir duruştan uzak, ülkesinin çıkarları konusunda kendi ilkelerinden dahi sapmış bir muhalefeti milletimiz çok iyi tanıyor" ifadelerini kullandı.