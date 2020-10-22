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’nın Kuran'a tuzakladığı bombayla şehit olmuştu! O şehidin ismi böyle yaşayacak

Suriye'nin Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekâtında yerde gördüğü Kur'an-ı Kerim'i kaldırınca, altında tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Orhan Sürmen'in (23)'in adının yaşatılacağı yeni bir kütüphane oluşturdu.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 22.10.2020 16:15 ABONE OL
PKK’nın Kuran'a tuzakladığı bombayla şehit olmuştu! O şehidin ismi böyle yaşayacak

Uzman Çavuş Orhan sürmen Kayseri 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yaparken geçici görevle Afrin'e gitti. Teröristlerden temizlenen Dermaşan köyünde halkın yeniden evlerine dönmesi için arama tarama faaliyeti sürdürürken, PKK/YPG'li hainlerin alçak tuzağı sonucu şehit düştü.

Teröristlerin kutsal kitabın altına el yapımı patlayıcı tuzakladığından habersiz olan sürmen, yerde gördüğü Kuran-ı Kerim'i kaldırmak istediği sırada şehit oldu. Uzman Çavuş Orhan sürmen memleketi Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde 10 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.


Kahramanmaraş Büyükşehir belediyesi Gençosman İlk ve Ortaokulu'na birlikte hizmet vereceği yaptırdığı kütüphaneye Şehit Sürmen'in adını verdi.
Şehit Orhan Sürmen'in isminin verildiği kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Kütüphane için bir STK'nın düzenlediği kampanya ile toplanan yüzlerce kitap görevliler tarafından kütüphanenin raflarına dizildi.

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PKK’nın Kuran'a tuzakladığı bombayla şehit olmuştu! O şehidin ismi böyle yaşayacak
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