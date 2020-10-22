Şişli’de avukatlık bürosunda feci dayak

İstanbul'da iki boksör kardeşin dahil olduğu alacak verecek kavgası, iki kişinin feci şekilde dayak yemesiyle sonuçlandı. Alınan bilgiye göre, kick boksçu Samet Keser ve boksör kardeşi Seyda Keser, geçen hafta Esentepe'de bulunan bir avukatlık bürosunda, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan kişilerle buluştu. Tartışma sonrası çıkan kavgada iki boksör kardeş, Ebubekir N.Ö. ve Erdem A.'yı feci şekilde dövdü. Yüzlerinden ciddi şekilde darbeler alan Erdem A. ve Ebubekir N.Ö. hastaneye kaldırıldı. Boksör kardeşler, tartıştıkları kişilerin kendilerine silah çektiğini iddia etti. Polis kavgaya karışan Keser kardeşleri gözaltına aldı.