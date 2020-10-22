SON DAKİKA! 22 Ekim korona tablosu: 22 Ekim 2020 Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu…

Dünya genelinde enfeksiyon oluşturarak pek çok ülkede çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine sebep olan corona virüs salgınıyla ilgili yerli ve yabancı haber ajanslarına son dakika haberleri düşmeye devam ediyor. Ülkemizde de geçtiğimiz Mart ayından bu yana etkisini, gösteren ve Sağlık Bakanlığı filyasyon uzmanlarınca elde edilen koronavirüs vaka ve ölü sayıları günlük tablo şeklinde Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından Twitter ve Bilim Kurulu günlerinde TV canlı yayınında duyuruluyor. Bugün Bakan Koca tarafından duyurulması beklenen 22 Ekim korona tablosu verilerine ilişkin bilgileri öğrenmek isteyenler 22 Ekim Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusuna yanıt arıyor.
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı filyasyon uzman ekiplerince elde edilen entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayısı verilerini içinde barındıran 22 Ekim korona tablosu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından duyuruluyor. Tüm detaylar ve son dakika haberlerine buradan ulaşabilirsiniz…
İşte Bakan Koca'nın günlük değerlendirmeleri...
Bugün tespit edilen 2.102 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.599. Sağlık çalışanlarımız için en önemli mücadele alanı ağır hastaları tedavi ederek sayılarını azaltmak Bize düşen çok daha kolay. Başta maske ile tedbirlere uyarak mücadeleye destek verin
Bugün 2.000'den fazla yeni tespit edilmiş hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.504. Sağlık çalışanlarımızın en çok emek çektiği hastalar ağır hastalarımız. Onların yükünü azaltmak tedbirlere birlikte uyarak mümkün. Mücadeleye destek verin.
Bugün tespit edilen 1.894 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.545'e yükseldi. Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için sarf ettiği gayreti biz de tedbirlere uymak için sarf etmeliyiz. Tedbirlere uyarak birlikte mücadeleye destek verin.
Bugün tespit edilen 1.958 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim.
Bugün 1.500'den fazla iyileşen hastamız var. Yeni tespit edilen 1.815 hastamız var. Ağır hasta sayısı durağan seyrine devam ediyor. Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliği ile sürdürmeye devam edelim.
Bugün yapılan testlerde 1.723 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayısını düşürecek olan hastalığın bulaş yollarını engellemektir. Bunun için şuan en önemli silahımız tedbirlere birlikte uymak. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız.