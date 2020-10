Son dakika: Bilim Kurulu Üyesi Sema Turan açıkladı : İstanbul'da vaka artışının nedeni belli oldu

'AVRUPA İKİNCİ DALGAYI YAŞIYOR'



Doç. Dr. Turan, Avrupa'da 2'nci dalganın yaşandığını ifade ederek, "Orada ciddi anlamda sayılar azalmıştı, sıfırlara yakın değerlere ulaşmışlardı. Şimdi yeniden kış aylarının gelmesiyle beraber ve havaların da soğumasıyla birlikte 2'nci dalgalarını yaşıyorlar. Tüm dünyada yaşanmış pandemilerde genellikle ilk dalgadan sonra 2'nci bir dalga çok ağır gelir, çok ağır seyreder. Fransa, İtalya ve diğer Avrupa ülkeleri aslında şuan bunu yaşıyor. Ülkemizde de görülme ihtimali her daim var. Ama biliyorsunuz ki biz şuan birinci dalganın etkilerini yaşıyoruz. Her şehirde farklı şekilde yansıyor. Biz hala aslında birinci dalga ile uğraşıyoruz. Umarım 2'nci dalgayı görmeyiz; ama bunu şu an öngörmek mümkün değil. Hala birinci dalganın yansımalarıyla uğraşmaktayız" dedi.