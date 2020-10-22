SON DAKİKA: CHP yandaşı kanal yine nefret kustu! Alçak paylaşımı manşet yaptılar...

CHP'nin reklam paraları ile fonlanan TELE 1 yine nefret kustu. Başkan Erdoğan ve hükümete saldırılarının ardı arkası kesilmeyen kanalın son skandalına tepki yağdı. Bir sokak röportajında kendini bilmez şekilde konuşan şahsı manşetine taşıyan TELE 1 alçak bir paylaşım gerçekleştirdi. Tepkiler üzerine ise paylaşım kaldırıldı.

ALÇAK PAYLAŞIM

TELE 1 CHP yandaşlığında sınır tanımazken, Merdan Yanardağ öncülüğünde, iktidar ve Başkan Erdoğan'ı mesnetsiz iftiralar ve sadırgan dili ile hedef alıyor. Kanalın son skandalı bir sokak röportajını yayınlaması oldu. Mikrofon uzatılan haddini bilmez bir şahıs, Başkan Erdoğan'ı, 'vatan hainliği' ile itham etti. Alçak sözlere TELE 1 sahip çıktı.

TEPKİ YAĞINCA SİLDİ

TELE 1 alçak sözleri 'Erdoğan vatan hainliğinden yargılanmalı' başlığı ile haberleştirerek paylaştı. Sosyal medyada taraflı tarafsız herkesin tepkisini çeken haber sonrası kuruma mesaj yağdı. Tepkilere dayanamayan TELE 1 alçak paylaşımı sildi. Kurumun hiçbir özür paylaşımı yapmaması nedeniyle tepkiler sürüyor.