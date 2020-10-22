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SON DAKİKA... Firarisi 'ün babası ile ilgili flaş gelişme

Adliyesinden son dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütü üyeliği nedeniyle firari durumda olan eski futbolcu 'ün babası Selmet Şükür'ün yargılandığı davada Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma planlandığı gibi gerçekleşti. Son duruşmadan alınan bilgiye göre Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'ün 15 yıla kadar hapsi istendi. İşte davadan yeni gelişmeler...

Giriş Tarihi: 22.10.2020 12:15 Son Güncelleme: 22.10.2020 12:23 ABONE OL
SON DAKİKA... FETÖ Firarisi Hakan Şükür'ün babası ile ilgili flaş gelişme

ADLİYESİNDEN SON DAKİKA

Sakarya'da, eski futbolcu ve milletvekili firarisi 'ün babası Selmet Şükür'ün Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşması gerçekleştirildi. Görülmesine devam edilen davada Sakarya Ağır Ceza Mahkemesi'ne Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür katılmazken avukatları hakim karşısındaki yerini aldı. Savcılık esas hakkındaki görüşünü açıkladı. İşte Selmet Şükür davasından gelen son haber...

SON DAKİKA... FETÖ Firarisi Hakan Şükür'ün babası ile ilgili flaş gelişme

DURUŞMAYA KATILMADI

4. Ağır Ceza Mahkemesinde planlandığı gibi bugün gerçekleşen davası duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanık Selmet Şükür katılmazken, avukatları hazır bulundu. FETÖ'den Amerika'ya firar eden 'ün babası Selman Şükür için istenen ceza da belli oldu.


SON DAKİKA... FETÖ Firarisi Hakan Şükür'ün babası ile ilgili flaş gelişme

SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE YARDIM SUÇUNDAN...

Davada esas hakkındaki görüşünü açıklayan savcı tüm dava dosyası kapsamına göre sanık Selmat Şükür'ün /PDY'ye yardım etme suçu işlediğinin anlaşıldığını ifade ederek, sanığın "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 1 yıl 13 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Söz alan sanık avukatları, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre istedi.

SON DAKİKA... FETÖ Firarisi Hakan Şükür'ün babası ile ilgili flaş gelişme

EK SÜRE İSTEDİLER DURUŞMADA ERTELENDİ

Sanık ve avukatlarına mütalaayı inceleyip esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine hükmeden mahkeme heyeti, verdiği son dakika kararıyla duruşmayı Aralık ayına erteledi.

Süreç nasıl gelişti?

/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 12 Ağustos 2016'da gözaltına alınan Selmet Şükür, ertesi gün tutuklanmış, 25 Kasım 2016'da sağlık sorunları nedeniyle ev hapsi uygulanması ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye edilmişti.

SON DAKİKA... FETÖ Firarisi Hakan Şükür'ün babası ile ilgili flaş gelişme

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Şükür hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

SON DAKİKA... FETÖ Firarisi Hakan Şükür'ün babası ile ilgili flaş gelişme

'da görülen davanın sanığı Selmet Şükür'ün oğlu Fetullahçı Terör Örgütü üyeliğinden hakkında yürütülen soruşturmalar nedeniyle yurt dışına firar etti ve şu an ABD'de yaşıyor.

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SON DAKİKA... FETÖ Firarisi Hakan Şükür'ün babası ile ilgili flaş gelişme
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