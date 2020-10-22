SON DAKİKA... FETÖ Firarisi Hakan Şükür'ün babası ile ilgili flaş gelişme

DURUŞMAYA KATILMADI

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde planlandığı gibi bugün gerçekleşen FETÖ davası duruşmasına, tutuksuz yargılanan sanık Selmet Şükür katılmazken, avukatları hazır bulundu. FETÖ'den Amerika'ya firar eden Hakan Şükür'ün babası Selman Şükür için istenen ceza da belli oldu.



