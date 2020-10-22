Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katıldı

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar Savunma Bakanları Toplantısı’na katıldı

Milli Savunma Bakanı video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen Savunma Bakanları Toplantısı’na katıldı. Bakan Akar, toplantıda ülkemizin NATO'ya katkıları ile NATO ve milli faaliyetlerimize ilişkin görüş ve önerilerimizi dile getirdi.

Giriş Tarihi: 22.10.2020 18:28 Son Güncelleme: 22.10.2020 18:40 ABONE OL
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO üyesi ülkelerin savunma bakanlarının video telekonferans yöntemi ile bağlandığı NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarına katıldı. NATO Karargahında Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle ilgili Ayrıştırma Mekanizmasının geliştirilmesine yönelik tedbirlerin de gündeme geldiği toplantıda, Bakan Hulusi Akar tarafından Türkiye'nin NATO'ya katkıları ile NATO ve milli faaliyetleri ilişkin görüş ve önerileri dile getirildi. NATO Savunma Bakanları toplantısının yarınki oturumla devam edeceği belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Akar NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA