Son Dakika Haberi: HDP Diyarbakır il eş başkanları gözaltına alındı! 4 saatlik arama sonrası...

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Son Dakika Haberi: il eş başkanları gözaltına alındı! 4 saatlik arama sonrası...

Gelen son dakika bilgisine göre il eş başkanları gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik araması sonrası HDP binasından delil torbaları içerisinde çok sayıda doküman ve pankart çıkartıldı. Yapılan operasyon sonrası soruşturma kapsamında HDP Diyarbakır İl Eş Başkanları Zeydan Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık ile Yenişehir İlçe Eş Başkanları Kasım Kaya ve Remziye Sızıcı gözaltına alındı. İşte son dakika haberinin detayları ve görüntüleri...

DHA
Giriş Tarihi: 22.10.2020 17:44 Son Güncelleme: 22.10.2020 17:45 ABONE OL
Son dakika haberi... Diyarbakır'da HDP'li eş başkanlar gözaltında... Deliller böyle çıkarıldı!

Öğle saatlerinde Yenişehir ilçe eş başkanları gözaltına alınmıştı. Gelen son dakika haberine göre de HDP il eş başkanları da gözaltına alındı.

Son dakika haberi... Diyarbakır'da HDP'li eş başkanlar gözaltında... Deliller böyle çıkarıldı!

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bugün öğle saatlerinde Diyarbakır İl Başkanlığı ile Yenişehir İlçe Başkanlığı'nda arama kararı çıkarıldı.

Son dakika haberi... Diyarbakır'da HDP'li eş başkanlar gözaltında... Deliller böyle çıkarıldı!

Öğle saatlerinde İl Başkanlığı'nın önüne gelen polis ekipleri binaya giriş çıkışları kapatırken bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı.

Diyarbakır'da hareketli saatler! Polisler HDP İl Başkanlığı'nda... | Video

Son dakika haberi... Diyarbakır'da HDP'li eş başkanlar gözaltında... Deliller böyle çıkarıldı!

Polis ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik araması sonrası binasından delil torbaları içerisinde çok sayıda doküman ve pankart çıkartıldı.

Son dakika haberi... Diyarbakır'da HDP'li eş başkanlar gözaltında... Deliller böyle çıkarıldı!

Soruşturma kapsamında İl Eş Başkanları Zeydan Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık ile Yenişehir İlçe Eş Başkanları Kasım Kaya ve Remziye Sızıcı gözaltına alındı.

Son dakika haberi... Diyarbakır'da HDP'li eş başkanlar gözaltında... Deliller böyle çıkarıldı!

Gözaltına alınan eş başkanlar ifadeleri alınmak üzere emniyette götürüldü.

Son dakika haberi... Diyarbakır'da HDP'li eş başkanlar gözaltında... Deliller böyle çıkarıldı!

Polis ekiplerinin binadaki araması sürüyor.

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Son Dakika Haberi: HDP Diyarbakır il eş başkanları gözaltına alındı! 4 saatlik arama sonrası...
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