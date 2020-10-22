Son dakika: Kuyumcu kavgasına çifte soruşturma! Birbirlerini suçladılar ama...

KARŞILIKLI SUÇ DUYURULARI



Soruşturma sürerken iki taraf da savcılığa karşılıklı olarak birbirlerini suçlayan şikayet dilekçeleri verdi.



Salih A. 2010 yılından beri kuyumculuk şirketi sahibi Veli İhsan K.'dan gerek yasal yollardan gerekse sözlü ve insani yollardan alacağını istemesine rağmen 12 kg altının karşılığı olan parasını (yaklaşık 5,8 milyon lira) alamadığını, olay günü alacağını tekrar istemeye gittiğini, ancak darp edildiğini iddia etti.



Veli İhsan K. ise Salih A. hakkında savcılığa verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Kapalıçarşı ve İstanbul'daki kuyumcu piyasasında belli bir saygınlığı olan iş insanı olduğunu, Salih A.'nın ise kendisini yağmalamaya teşebbüs ettiğini ileri sürdü.