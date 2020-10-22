Son dakika: Kuyumcu kavgasına çifte soruşturma! Birbirlerini suçladılar ama...

Çemberlitaş'ta bir kuyumcu dükkanından alarm butonuna basılması üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine gitti. Adrese giren ekipler, Salih A. isimli şahsın Veli İhsan K., Halim Ö., Yunus Emre Ö. ve Eren Ö. tarafından yüzüstü yatırıldığını gördü. Olayın ne olduğunu soran polis ekiplerine Salih A. kuyumcu olduğunu ve bu adresteki kuyumculuk şirketinin sahiplerine fason üretim yaptığını anlatarak, bu firma sahiplerinin kendisine olan borçlarını ödemediğini öne sürdü. Borcunu istemek için geldiği işyerinin sahiplerince darp edildiğini söyleyen Salih A. kendisine saldıran kişilerden davacı ve şikayetçi olduğunu söyledi.
İFADELERİ ALINDI
Salih A.'nın suçladığı Veli İhsan K., Halim Ö., Yunus Emre Ö. ve Eren Ö. ise herhangi bir borçları olmadığını, iddiaların aksine Salih A.'nın kendilerine fason üretim yaptığı dönemde firmalarını zarara uğrattığını ileri sürdü. Salih A.'nın haksız bir şekilde kendilerinden zorla para talep ettiğini savunan işyeri sahipleri, sırt çantasıyla işyerlerine geldiğinde tedirgin olduklarını, problem çıkarması üzerine kendilerini savunduklarını, asıl kendilerinin Salih A.'dan şikayetçi olduklarını söyledi.
Son dakika haber: Her iki tarafın birbirinden şikayetçi olması üzerine taraflar polis merkezine götürüldü. Savcılığın talimatıyla taraflar, sağlık kontrolleri yapılıp ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Savcılığa intikal eden soruşturmada olaya karışan iki taraf hakkında da "müşteki-şüpheli" sıfatıyla işlem yapıldı.
KARŞILIKLI SUÇ DUYURULARI
Soruşturma sürerken iki taraf da savcılığa karşılıklı olarak birbirlerini suçlayan şikayet dilekçeleri verdi.
Salih A. 2010 yılından beri kuyumculuk şirketi sahibi Veli İhsan K.'dan gerek yasal yollardan gerekse sözlü ve insani yollardan alacağını istemesine rağmen 12 kg altının karşılığı olan parasını (yaklaşık 5,8 milyon lira) alamadığını, olay günü alacağını tekrar istemeye gittiğini, ancak darp edildiğini iddia etti.
Veli İhsan K. ise Salih A. hakkında savcılığa verdiği suç duyurusu dilekçesinde, Kapalıçarşı ve İstanbul'daki kuyumcu piyasasında belli bir saygınlığı olan iş insanı olduğunu, Salih A.'nın ise kendisini yağmalamaya teşebbüs ettiğini ileri sürdü.
SAVCILIĞIN KARARI BEKLENİYOR
Yaklaşık bir yıl önceki olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de soruşturma dosyasına eklendi. Kamera görüntülerinde, Salih A.'nın Çemberlitaş'taki kuyumcu firmasının önünde bir süre bekledikten sonra bina içine girdiği, şirkete girdiğinde ise içeridekiler tarafından darp edilerek yere yatırıldığı görülüyor.
Görüntülere ilişkin bilirkişi incelemesi de yaptıran savcılığın soruşturması devam ediyor. Soruşturma sonucunda taraflarla ilgili savcılığın vereceği karar bekleniyor.
Birbirlerini suçlayan kuyumcuların kavgası kamerada! | Video