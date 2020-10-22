Sözcü Gazetesi şehit resimlerini hazmedemedi!

SÖZCÜ GAZETESİ HAZMEDEMEDİ!

7 den 70'e bütün vatandaşların dikkatini çeken duvar resimleri, sanatçı ve sporcuların özlü sözleri gençlerin de büyük ilgisiyle karşılaşıyor. Gelecek nesillere ışık tutan uygulamanın önünde fotoğraf çekilen vatandaşlar, bilmedikleri kişiler hakkında detaylı inceleme yapıyor.

CHP'nin yayın organı olduğu iddia edilen Sözcü Gazetesi, Başakşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği projeden rahatsız oldu.

Sözcü Gazetesi; CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeşil düşmanlığını gözler önüne serdiği dikey bahçe katliamını görmezden geldi. İBB yönetiminin duvarlara yapılan anlamsız grafiti çizimlerine sahip çıkan Sözcü Gazetesi, Başakşehir Belediyesi'nin duvarlarına çizilen şehitlerin ve Türkiye tarihine damgasını vuran spor, sanatçı ve düşünürleri hazmedemedi.

Sözcü Gazetesi muhabiri Özlem Güvemli'nin haberinde yapılan uygulamanın israf olduğunu iddia edildi.

ERGUT: İBB'DEN FARKI KATLEDİLEN YEŞİL YOK..."

Başakşehir Belediyesi Basın Danışmanı Necip Fazıl Ergut; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin pardon Sözcü'nün muhabiri sözde gazeteci Özlem Güvemli ısmarlama, tek taraflı haberlerine bir yenisini eklemiş. Söyleyeyim öğren ilçe genelinde 2 bin m2 gri duvar ülkemizin değerleri ile estetik hala getirildi. İbb'den farkı katledilen yeşil yok..." ifadelerini kullandı.

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