TELE 1’e PKK propagandası soruşturması! Kız çocuğunu PKK paçavrası ile yayınladılar

TELE 1 isimli televizyon kanalı Evrensel Gazetesine ait yayınladığı reklamda PKK propagandası yaptığı ortaya çıktı. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından tespit edilen skandal olayın ardından TELE 1 yöneticileri hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

RTÜK tarafından olayla ilgili savcılığı sunulan şikayet dilekçesinde ABC Radyo Televizyon ve Dijital Yayıncılık unvanlı şirketin 24 Ağustos tarihinde yayınlanan reklam kuşağının içerisinde Evrensel Gazetesine ait bir reklamın yayınlandığı anlatıldı.

PKK PAÇAVRASI İLE REKLAM YAPTILAR

Evrensel Gazetesinin 'Abone ol, okut' ifadeleri ile 43 saniye süren reklamın içerisinde reklamda bir kız çocuğunun kırmızı, sarı ve yeşil bez parçasını tuttuğu ve ekranda 'Bir arada barış içinde kardeşçe yaşamak isteyenlerin sesi!' ifadelerinin yer verildiği tespit edildi.

PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

RTÜK tarafından savcılığa sunulan dilekçede TELE 1'in söz konusu yayında 6112 sayılı Radyo ve Televizyon Kuruluşu ile Yayın Hizmetleri Kanununda yer alan 'Terörü övemez ve teşvik edemez, terör örgütlerini güçlü veya haklı gösteremez' hükmünün ihlal edildiği değerlendirilerek ilgili medya sağlayıcıya gerekli idari para cezasının da uygulandığı anlatıldı.

TERÖR PROPAGANDASINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

TELE 1 tarafından yayınlanan söz konusu reklamda, terörle mücadele kanunun 7/2 ve Türk Ceza Kanunun 220 maddelerinde düzenlenen suçların basın-yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanılarak örgüt propagandası yaptığı belirtilerek cezalandırılması talep edildi. Savcılık şikâyetin ardından TELE 1 ve yöneticileri hakkında soruşturma başlattı.