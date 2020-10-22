Tunceli’de Covid-19 ihlallerine 671 bin 580 TL para cezası kesildi

Tunceli'de 6 Ağustos ile 15 Ekim 2020 tarihleri arasında kent genelinde yapılan Covid-19 denetimlerinde maske, sosyal mesafe, karantina ihlali yapan kişi ve işyerleri ile trafik cezaları ile yolcu kapasite artırımına toplamda 671 bin 580 TL para cezası kesildiği bildirildi.

Tunceli İl Sağlık Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre 6 Ağustos 2020 tarihinde faaliyete geçen İl Salgın Denetim Merkezi, açıldığı gün ile 15 Ekim 2020 tarihleri arasında 663 bin 219 vatandaş ile 23 bin 665 işyeri denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde 57 vatandaşa maske takmamaktan 51 bin 300 TL, sosyal mesafeyi ihlal eden 51 vatandaşa 160 bin 650 TL, karantinayı ihlal eden 75 vatandaşa 236 bin 250 TL, 5 işyerine 15 bin 750 TL, Trafik denetimlerine 222 bin 548 TL, 8 yolcu kapasite aşımına 832 TL olmak üzere toplam 671 bin 580 TL para cezası kesildi.

Kentte yapılan denetimlere ve vakaların seyrine ilişkin bilgi veren İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Çağdaş Özdemir, "İlimizde ilk 4-5 aylık süreçte minimal vakalar çıkmıştı. Tunceli'deki vakaların yüzde 50'si il dışından kaynaklanıyor. İl içinde Covid-19 yayılımı mevcut. Bunun en büyük sebebi hane ziyaretleri. Kapalı ortamlarda ev ve komşu ziyaretleri ile kurumlarda, şantiyelerde hijyen ve mesafe kurallarına uymamaktan kaynaklanıyor. Filyasyon ekiplerimiz sahada gayet iyi çalışıyor. Bizim temaslılarımızın yüzde 35 ile yüzde 40'ı vakaya dönmekte. Bu da Türkiye ortalamasının çok üstünde. Bu, filyasyon ekiplerimizin özverili ve güzel çalışmalarının eseridir. Ancak biz küçük bir il olmamız sebebiyle daha az vaka istiyoruz. Tunceli bunu başarabilecek düzeyde. Bu mücadelede en başarılı il olacağına da inanıyorum" dedi.

Geçen aya göre vakalarda yüzde 50 oranında azalış olduğunu söyleyen Özdemir, "Şu anda yatak doluluk oranımız yüzde 20'lerde. Yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 50 ancak bunun içinde normal hastalarımız da var. Vantilatör sayılarımız yüzde 30 doluluk oranına sahip. Yoğun bakım yatak oranımızı yüzde 50 arttırdık bunu daha da arttırmak için ekstra bir çalışma daha yapıyoruz" diye konuştu.

Salgınla mücadele konusunda alınması gereken önlemleri almaya devam ettiklerini vurgulayan Opr. Dr. Özdemir, "İlçelerimizde yeni açılan hastanelerimiz var. Yatak kapasitelerimiz daha ileri aşamaya geçecek. Pertek İlçesi Hastanemiz açıldı. Mazgirt İlçe Hastanemiz açılacak. Vaka sayılarımız umarım daha da aşağılara gelecek" şeklinde konuştu.

İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Çağdaş Özdemir, Covid-19 test sonucunu aynı gün içinde verdiklerini de belirterek, gelecek daha iyi bir cihazla testin daha kısa sürede öğrenilebileceğini de sözlerine ekledi.