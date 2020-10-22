Yeni üye olan gençlere videokonferansla buluşma

AK Parti üye çalışma kapsamında ailesine kattığı yeni üyelerle bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri videokonferans ile çoğunluğu gençlerden oluşan üyelere gündem değerlendirmesi yapacak. Önümüzdeki günlerde başlayacak 70-80 kişiden oluşması planlanan toplantılarda yeni üyelerin görüşlerini dinleyecekler. Gençlere yönelik yapılan adımlar başta olmak üzere 2023 hedefleri ve 2053 hedefleri aktarılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Eylül'de İstanbul'da 100 bin yeni üyeyle bir araya gelerek, "AK Parti ne kadar geniş bir kitleye ulaşırsa milletimizin kardeşliği de o derece kuvvetlenir. AK Parti özellikle genç kuşaklarla kadrosunu ne kadar tahkim ederse Türkiye'nin geleceği o derece aydınlık olacaktır. Üye çalışmalarımızı yürütürken yapılan her yeni kaydın partimizle beraber ülkemizi de güçlendirdiğini asla aklımızdan çıkarmayacağız. Küçük olsun benim olsun düşüncesiyle değil, büyük olsun bizim olsun vizyonuyla hareket edeceğiz" mesajını vermişti. Bu mesajdan yola çıkan AK Parti'ye bu yıl 1 milyon yeni üye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1 milyon yeni üyeyi temsilen 81 ilden gelecek ye üyelerle AK Parti'nin iktidara gelişinin 18. yıldönümü olan 3 Kasım'da bir araya gelmesi planlanıyor.

Toplantılarda devam eden kongre sürecinde yenilenmelerden de bahsedileceği belirtilirken, AK Parti'nin Türkiye'nin tüm renklerini kucaklayan, bütün farklılıklarını kuşatan bir hareket olduğu aktarılacak. Bu kapsamda AK Parti davasının Türkiye'nin en geniş ailesi olduğu belirtilecek.

AK Parti'nin üye sayısına göre değil, aynı zamanda temsil kabiliyeti bakımından da açık ara birinci parti olduğu yeni üyelere anlatılıp, AK Parti'nin güçlü olması ve güçlü kalması Türkiye'nin birlik, bütünlük açısından hayati öneme sahip olduğuna dikkat çekileceği belirtiliyor. Yine MYK üyeleri tarafından AK Parti harekatının ne kadar büyümesi halinde Türk demokrasisin de o derecede güçleneceğinin altı çizilecek.