Ankara'da skandal son dakika haberi: Rüşvet vermezsen cezayı yersin!

BELEDİYEDE ZATEN BİR KUTUPLAŞMA VAR

"Başımızın çaresine nasıl bakacağız, borcumuzu nasıl ödeyeceğiz onu düşünüyoruz. Geçen sene aynı işi aldım sorun yoktu. Bu sene yeni yönetim geldi. ANFA'da bir şeyler oldu. Danışman adı altında birileri geldi. ANFA'da Mecit Bey, Sibel Hanım, Mühendisleri Fadıl Bey bir ekip oluşturmuşlar. Herkese ceza kesiyorlar. Kimse konuşamıyor. Mansur bey'in ne kadarından haberi vardır bilmiyorum illaki kulağına gitmiştir. Belediyede zaten bir kutuplaşma var. Mansur bey'den habersiz bir çıkar çatışması var. ANFA zaten İYİ Parti'nin elinde. Teftiş kurulunu kullanarak bürokratlara baskı yapıyorlar""Mansur bey'e çok kez ulaşmak istedim, bizzat özel kalemi ile iletişime geçtim. Battım yardımcı olun dedim. Ama kimse sesimizi duymadı. Randevu istiyorum vermiyorlar. Yetkililer yardımcı olmuyor. Bu saatten sonra da zaten ümidim kalmadı. Hala çalışıyoruz ama işçiye para veremiyoruz. 15 işçimiz var. İşçiye maaşlarını bankadan kredi çekip ödüyorum. Mahkemeye gittiğimiz zaman hallolacak ama harç param yok. Mecburen evimi satıp ödeyeceğim. Yoksa mazot firması icraya vermek için bekliyor. 180 bin TL teminatımız var. 31 Aralığa kadar mecburen çalışacağız. Batmamız için iş vermiyorlar. Tek ekip çalıştırıyorlar, az iş veriyorlar. İşi biz alınca planları bozuldu. Ankara'da 9,5 milyonluk ağaç kesim işi çıkarmışlar. Dikim değil kesim. Ağaçları kesecekler. Ankara'da bu kadar ağaç yok ki "





İHALELER ADRESE TESLİM

MAĞDUR M.B., Büyükşehir'de yapılan ihalelerin adrese teslim yapıldığını belirterek, "İhalelerde de davetiyeli işler çıkıyor. O da A firması B firması geliyor. Zaten A firması ihaleye gelmeden anlaşıyor. Televizyonun önünde teklif vermek şeffaflık değil. Şeffaf değil. Çiçek alım işlerine bakın. Çubuk 1 Barajına bakın" dedi.