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Bayramov, Bakanı Pompeo ile bir araya geldi

Ceyhun Bayramov, Bakanı Mike Pompeo ile bir toplantı gerçekleştirdi. Liderler, iki ülkenin ilişkilerinin yanı sıra ihtilafındaki son durumun görüşüldüğü belirtildi.

İHA
Giriş Tarihi: 23.10.2020 19:06 ABONE OL
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile bir araya geldi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya gelerek bir toplantı yaptı. Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarına yönelik başlattığı operasyonlar sürerken, ülkeler arası diplomasi trafiği de devam ediyor.

GÖRÜŞME YAPILDI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un ABD'ye yaptığı çalışma ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştüğü belirtildi.

İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINDI

Görüşmede, Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ ihtilafındaki son durumun görüşüldüğü, Ermenistan tarafının yapıcı olmayan politikası, Azerbaycanlı sivillerin hedef alınması ve Ermenistan'ın yurt dışından paralı asker ve teröristleri getirerek savaşa dahil etmesi hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu aktarıldı. Bakanlık, görüşmede ayrıca Azerbaycan-ABD ikili ilişkilerinin de ele alındığını açıkladı.

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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile bir araya geldi
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