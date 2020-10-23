Bosna Türk Temsil Heyeti Başkanlığı 16 adet bilgisayar hediye etti

Bosna Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, Bosnalı öğrencileri sevindiren bir projeye imza attı. Öğrenciler bugün hediyelerine kavuştu.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı bu güzel haberi ise resmi Twitter sayfasından duyurdu.
"TÖRENLE AÇILDI"
MSB sayfasında, "Bosna Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, "Sivil Asker İş Birliği" projeleri kapsamında, Travnik İrtibat ve İzleme Timi bölgesinde yer alan Jajce Berta Kuçera İlköğretim Okulu'na; 16 adet bilgisayar alarak, teknik donanımları sağladı. Tamamlanan Bilgisayar Dershanesi törenle açıldı." ifadelerini kullandı.
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