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Bosna Türk Temsil Heyeti Başkanlığı 16 adet bilgisayar hediye etti

Bosna Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, Bosnalı öğrencileri sevindirdi. Başkanlığın “Sivil Asker İş Birliği” projeleri kapsamında, ve İzleme Timi bölgesinde yer alan ’na; 16 adet bilgisayar alarak, teknik donanımları sağladı. törenle bugün açıldı.

Giriş Tarihi: 23.10.2020 18:46 Son Güncelleme: 23.10.2020 18:49 ABONE OL
Bosna Türk Temsil Heyeti Başkanlığı 16 adet bilgisayar hediye etti

Bosna Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, Bosnalı öğrencileri sevindiren bir projeye imza attı. Öğrenciler bugün hediyelerine kavuştu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı bu güzel haberi ise resmi Twitter sayfasından duyurdu.

"TÖRENLE AÇILDI"

MSB sayfasında, "Bosna Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, "Sivil Asker İş Birliği" projeleri kapsamında, Travnik İrtibat ve İzleme Timi bölgesinde yer alan Jajce Berta Kuçera İlköğretim Okulu'na; 16 adet bilgisayar alarak, teknik donanımları sağladı. Tamamlanan Bilgisayar Dershanesi törenle açıldı." ifadelerini kullandı.

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Bosna Türk Temsil Heyeti Başkanlığı 16 adet bilgisayar hediye etti
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