Büyükşehirden Körfeze 3 bin yavru balık! Büyükakın: Körfezimizi kirletenlere 35 milyon lira ceza yazdık

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2014 yılında başlatılan ve 2017 ve 2018 yıllarında da devam ettirilen İzmit Körfezini Balıklandırma Projesi kapsamında düzenlenen "Yavru Balık Salma" töreniyle körfeze levrek, kalkan ve çupradan oluşan yaklaşık 3 bin yavru balık bırakıldı. Darıca Şehit Er Gökhan Hüseyinoğlu Sahil Parkında gerçekleştirilen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Deniz uçağımızla da Körfezimizi kontrol ediyoruz. Körfezimizi kirletenlere 450 ceza kestik. Bu 35 milyon liralık bir ceza oldu. Son 14 cezanın bedeli 13 milyon lira oldu. Körfezimize acımayana bizde acımıyoruz. Deniz uçağımızla Körfezimizi korumaya devam edeceğiz" dedi.

GENİŞ KATILIM



Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın yanı sıra Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Daire Başkanı Doç.Dr. Mahir Kanyılmaz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Kocaeli Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel, Kocaeli Liman Başkanı Murat Akpınar ve dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İKİ KATINIDA BİZ SALACAĞIZ



Törenin açılışında konuşan Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Daire Başkanı Doç. Dr. Mahir Kanyılmaz, "İç sularda başlayan çalışmalarımızı denizlerimize yayarak projemizi genişlettik. Büyükşehir Belediyesinin aldığı sorumlulukla hem körfezi temizledi hem de balıklandırma çalışmalarıyla denizlerimiz için büyük bir adım attı. Bakanlık alarak belediyemize destek olmak adına Körfez'e salınan balıkların iki katını da biz salacağız. Belediyenin yaptığı projeyi çok faydalı bulduğumuzu ve örnek olması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Kanyılmaz'ın ardından konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise, "Körfez'de balık tutmakta bile zorluklar yaşıyorduk. Yapılan çalışmalarla Körfezimiz çok çeşitli balık türlerini barındıran bir yapıya kavuştu. Darıca Belediyesi olarak amatör balıkçılığına büyük destek veriyoruz" ifadelerini kullandı.

KOCAELİ'NDE YÜZDE YÜZ ARITMA YAPIYORUZ



Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise yaptığı konuşmada "Arkamızdaki tablo bizim için gurur vesilesidir. Biz hep yarınları düşünmek zorun olan insanlarız. Bugünü yaşıyoruz ama bir gün yerimizi genlere bırakacağız. Bu açıdan baktığımızda bu şehir bizlere bir emanettir. Denizimizi, ağaçlarımızı, doğamızı titizlikle yeni doğmuş bir çocuk gibi görüyoruz. Aşk ile bakarsanız bu dünyada insanların huzur için yaşadığı bir yer olur. Dünya çevreciliği Türkiye'den Kocaeli'nden öğrenmeli. Biz böyle bir medeniyetin sahibiyiz. Denizleri korumak için 23 arıtma tesisi yaptık. Kocaeli yüzde yüz arıtmanın yapıldığı bir il. Gururla söylüyoruz ki Kocaeli herkesten önde gidiyor" dedi.

35 MİLYON LİRA CEZA YAZDIK

"6 tane mavi bayraklı plajımız var. Mavi bayrak almak öyle kolay bir iş değil" diyen Büyükakın, "Aslında Körfez'in sürekli temizlenmeye başladığını denizimizde gördüğümüz yunuslardan anlıyoruz. Yunuslar artık yeniden buraya gelmeye başladı. Yaptıkları şovlarla da bizlere teşekkür ediyorlar. Deniz uçağımızla da Körfezimizi kontrol ediyoruz. Körfezimizi kirletenlere 450 ceza kestik. Bu 35 milyon liralık bir ceza oldu. Son 14 cezanın bedeli 13 milyon lira oldu. Körfezimize acımayana bizde acımıyoruz. Deniz uçağımızla Körfezimizi korumaya devam edeceğiz. 2017 yılında 6 bin 2018 de yine 6 bin yavru balığı Körfezimize bıraktık. Bugün yine denizimize bırakacağımız balıklarımızla çeşitliliğimizi artıracağız. Gururumuz olan Şahika hanımın yaptığı dalışla birlikte de Körfezimizin temizliğini tescil etmiş olacağız. Gelecekte çocuklarımızın gurur duyduğu bir şehrimiz olacak" şeklinde konuştu.