Diyarbakır’da ele geçirildi, değeri 500 bin lira

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonunda, piyasa değeri 500 bin TL olan tarihi eser ele geçirildi.



Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 kişinin ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eser parçalarını 500 bin TL karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi.

Söz konusu şüpheliler, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde, tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada; 1 adet tablo, 15 adet obje, 1 adet eski İncil ve 9 adet sikke olmak üzere toplam 26 adet tarihi eser ele geçirildi.



Olayla ilgili olarak, ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, jandarma tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.