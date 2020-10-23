Ailelerin PKK tarafından kaçırılan çocukları için önünde nöbet tuttuğu Diyarbakır'daki HDP il binasına polis operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında Yenişehir ilçe binasında da polis ekiplerince arama yapıldı.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama ve el koyma kararıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve Çevik Kuvvet ekiplerince HDP il ve ilçe binasında arama yaptı.Annelerin evlat nöbeti sürerken, aileler de operasyona tam destek verdi. Yapılan arama sırasında birçok örgütsel doküman, terör örgütü elebaşının posterleri ve terör örgütü mensuplarının poster ve afişleri ele geçirildi.Yapılan operasyon sonrası soruşturma kapsamında HDP Diyarbakır İl Eşbaşkanları Zeydan Zeyyat Ceylan ve Hülya Alökmen Uyanık ile Yenişehir İlçe Eşbaşkanları Kasım Kaya ve Remziye Sızıcı gözaltına alındı.