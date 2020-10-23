Kütahya E Tipi Cezaevinde korkutan yangında flaş detay

Kütahya E-Tipi Kapalı Cezaevinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre eşini öldürmekten dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan E.T'nin yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevinde 26 mahkûmun bulunduğu yatakhaneyi, koğuştaki sünger yatakları ateşe vererek yangın çıkardığı öğrenildi.

Yangın, Kütahya Belediyesi İtfaiye araçları ve ekiplerinin yoğun müdahalesi ve gayreti ile kimse zarar görmeden kısa sürede söndürüldü.

Yangınla ilgili olarak Cezaevi Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.