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Son dakika: NATO: ve gelecek hafta yapılacak tatbikatları iptal etti

Son dakika haberi: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ve 'ın gelecek hafta 'de yapılacak tatbikatları iptal ettiğini bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 23.10.2020 18:28 Son Güncelleme: 23.10.2020 18:39 ABONE OL
Son dakika: NATO: Türkiye ve Yunanistan gelecek hafta yapılacak tatbikatları iptal etti

Stoltenberg, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın bitiminde basın toplantı düzenledi. Doğu Akdeniz'deki durumla ilgili bir soruyu yanıtlayan Stoltenberg, "Türkiye ve Yunanistan, her iki ülkenin de milli bayramlarının kutlanacağı gelecek hafta yapılması planlanan tatbikatları iptal etme kararı aldı. Bu kararı memnuniyetle karşılıyorum." dedi.

Stoltenberg, Türkiye'nin yapıcı ve esnek tavır sergilediğini belirterek "Bunlar istenmeyen olayları ve kazaları önlemek adına doğru yönde atılmış adımlar. Ümit ederim biz de bunun üzerine Almanya'nın istikşafi görüşmelerin başlaması için yürüttüğü çabalara ekleme yapabiliriz." diye konuştu.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, tatbikatların iptal kararı Türkiye'nin önerisi üzerine alındı. Türkiye'nin sorunların diyalog ve iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümüne yönelik anlayışı kapsamında bu teklifi yaptığı öğrenildi.

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Son dakika: NATO: Türkiye ve Yunanistan gelecek hafta yapılacak tatbikatları iptal etti
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