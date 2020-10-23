SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Kimler grip aşısı olabilecek? Aşı çalışmalarında son durum ne?

KİMLER GRİP AŞISI OLABİLECEK?

Bu konu özellikle son günlerde çok konuşuluyor. Grip aşısıyla ilgili 1 yıl sonrasının aşısı 1 yıl önceden sipariş etmeye çalışıyoruz. Bu yıl olan aşının siparişi de geçen yıllara dayanır. Her yıl ortalama aldığımız aşı 1 milyon 350 bin dozdu. Dünyada grip aşısının arzı toplamda %20 oranında arttı. Pandemiyle birlikte grip aşısının önemi daha da arttı. Özellikle bu dönemde grip aşısının herkese yapılması gerektiği kanaati yayılıyor. Böyle bir durum söz konusu değil. Bu yıl için 1 milyon 350 bin grip aşısı tedarik ettik ve ilk 400 binini de eczanelere gönderdik. Bunun dışında grip aşılarını daha da artırmak için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Şu an için bu sayının 2.4 milyona çıktığını söyleyebilirim geçen yıla göre. 3 milyonun da üstüne çıkarmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Geçen yıla göre 2 kat artmış olacak yani. Dünyada arzının çok olmadığı ama talebinin fazla olmadığı bir dönemde grip aşısın riskli olanlara yapmak gerekiyor. Bununla ilgili de Bilim Kurulumuz bir çalışma yaptı ve kimlere öncelikle yapılması gerektiğini belirlemiş oldu. Özellikle 1) riskli gebelere (26 haftadan sonra ve doğumdan sonraki ilk 2 haftada olanlara 2) 65 yaş üstü kronik hastalığı olanlara, 5 yaş altı kronik hastalığı olanlara, 5-65 yaş arası 2 kronik rahatsızlığı olanlara, özellikle riskli olan sağlık çalışanlarımıza ve organ nakli olan kişilere olmak üzere ilk planda bunun dağıtımını hedefleyerek planladık ve peyderpey gelen aşıyı da bu çerçevede dağıtmış olacağız. Vatandaşımız e-nabız üzerinden riskli olmadığını görüp "ben yaptırmayacak mıyım" diye düşünmemeli. Sağlık çalışanlarımıza isterse Halk Sağlığı üzerinden yapılacak. Devamında bizim özellikle artışını hedeflediğimiz daha fazla tedarik için gayret gösterdiğimiz aşıyla ilgili bu kademelendirmeyi genişletmeyi düşünüyoruz. Bu anlamda telaşlanmayalım.

Bu günden riskli görülmeyen kişileri daha sonra kademelendirmeyle birlikte riskli kişi olabileceklerini söylemek istiyorum. Geçen yıla göre 2 kat oranında daha fazla aşı tedarik ediliyor ve 3 milyonun da üstüne çıkarmak için gayret içindeyiz.

Dijital altyapı boyutuyla çok güçlü bir altyapımız var. Bilgi-işlem altyapımız herkesi kapsayacak bir altyapıya sahibiz. Bu altyapı sahibinden risk durumunu, dağılımını her geçen gün genişletiyor olacağız.