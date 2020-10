Sahte içki deposuna operasyon! 10 ayda 63 ton sahte içki ele geçirildi

Ülkemizde son zamanlarda sahte içki tüketimine bağlı olarak meydana gelen ölüm olaylarının önlenmesi maksadıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; Arnavutköy'de sahte içki sevkiyatı yapılacak bir antrepoya baskın düzenledi.

Depoda yapılan aramalarda ancak yetkili kurumlarda bulunan Bandrollü Ürün İzleme Cihazı (BUİS) yardımıyla sahte olduğu anlaşılabilen sevkiyata hazır vaziyette 100 cl.'lik şişelere doldurularak sahte bandrol ile ambalajlanmış 2,5 Ton sahte rakı ele geçirildi. Jandarma ekiplerince yakalanan iş yeri sahibi (O.K.) sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma tarafından 10 aylık operasyonlarda ise bir çok çeşit olmak üzere toplam 63 bin 098 Kilogram sahte içkinin ele geçirildiği belirtildi.





İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele ekiplerince; Arnavutköy'de O.K. isimli bir şahıs tarafından piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi alındı. Konuyu mercek altına alan Jandarma ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde O.K.'nın sahte içkileri sevk etmek üzere beklettiği antreponun adresi belirlendi.



SAHTE İÇKİYE GEÇİT YOK



Jandarma ekipleri insan sağlığını hiçe sayacak şekilde piyasaya sahte içki sürülmesini engellemek ve suç unsurlarını ele geçirmek maksadıyla Arnavutköy'deki belirlenen adrese baskın düzenledi.





GÖZLE AYIRT ETMEK MÜMKÜN DEĞİL



Burada yapılan aramalarda ancak yetkili kurumlarda bulunan Bandrollü Ürün İzleme Cihazı (BUİS) yardımıyla sahte olduğu anlaşılabilen sevkiyata hazır vaziyette 100 cl.'lik şişelere doldurularak sahte bandrol ile ambalajlanmış 2,5 Ton sahte rakı ele geçirilirken, iş yeri sahibi (O.K.) hakkında adli işlem başlatılmak üzere gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından iş yeri sahibi O.K., 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet etmek suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.



JANDARMA UYARDI



Vatandaşlara sahte içki konusunda uyarılarda bulunan Jandarma yetkilileri; sahte içkinin görme kaybı başta olmak üzere birçok sağlık sorununa hatta can kaybına yol açabileceği, içki şişelerinin üzerinde bulunan akıllı bandrollerin detaylı bir şekilde incelenerek bandrolü olmayan veya açılmış ürünlerin satın alınmamasını, şüphelendikleri herhangi bir durumda kolluk kuvvetlerine veya "174" Alo Gıda İhbar Hattına ulaşmaları gerektiği ifade edildi.