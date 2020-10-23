Şehit babasından Başkan Erdoğan'a teşekkür

Taş, teröristlerin yakalanması sonrası yüreklerine su serpildiğini ise şöyle anlattı:"Bizlerin yüreklerine su serpildi. Bizleri teröristlerin yakalanması mutlu etti. Bizlerin acısı hafifledi. Allah diğer şehitlerimizin ve evladımızın şefaatine bizleri nail eylesin. Biz, şehit ailesi olarak devletimizden memnunuz, devletimiz bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. İnşallah birlik ve beraberliğimiz bozulmaz."Hain Kayseri saldırısı sonrası teröristlerin yakalanması haberleri sonrası aileyi ziyaret eden Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, "4 yıl önce Kayseri'de haince planlanan saldırı sonrası 15 şehidimiz olmuştu. Şehitlerden 3'ü Çiçekdağı İlçesinden rabbim şehitlerimizin mekanını cennet eylesin. Hain planı yapan terörist yakalandı. İçimiz soğudu yetkililere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.