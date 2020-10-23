Şoförler odası başkanı koronadan öldü

Van Erciş Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı ve aynı zamanda Van Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanvekili Hüsamettin Çelik korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Van Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (Van ESOB) Başkanı İsa Berge, tarifi imkânsız derin bir üzüntü içinde olduklarını söyledi. 1990 yılından beri yaklaşık 30 yıldır oda başkanlığı yapan Çelik'in sevilen ve sayılan bir isim olduğunu ifade eden Berge, Van ve Erciş için büyük emekler veren değerli bir ağabeyi kaybetmenin büyük hüznünü yaşadıklarını söyledi.

Berge, "O bizim için bir oda başkanı değil bir babaydı. Hem Van hem de Erciş için büyük hizmetleri oldu. Birliğimizin başkanvekilliğini de yapan, sevdiğimiz, saydığımız ve büyük bir değer verdiğimiz Hüsamettin ağabeyimiz korona virüse yenik düştü. O bize babalık ve rehberlik yaptı" diye konuştu. Çelik'in her konuda tecrübeli olduğunu kaydeden Berge, "Hüsamettin Başkanımız, mütevazılığı ve kibarlığı ile gönülleri fethetmişti. Nezaketi, babacanlığı ve sözünün arkasında dik duruşu ile bilinen efsane başkanımızın acı kaybını yaşıyoruz. Verdiği sözden asla dönmeyen ve dimdik duruşu ile örnek bir kişilik sergileyen başkanımızı saygıyla yad ediyoruz. Dostunu yalnız bırakmayan, hiçbir zaman menfaati ön planda tutmayan ve dostunu yarı yolda bırakmayan Hüsamettin Başkanımız, kazansa da kaybetse de dostunun yanında durmuştur" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik başta olmak üzere Çelik ailesine ve yakınlarına sabır dileyen Van ESOB Başkanı Berge, "Tüm esnaf ve sanatkârlarımızın başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun inşallah. Tüm camiamızın başı sağ olsun" diye konuştu. Hüsamettin Çelik'in cenazesi, Seyit Muhammet mezarlığında tedbirler kapsamında toprağa verildi.