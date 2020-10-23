SON DAKİKA! 23 Ekim Korona tablosu: 23 Ekim Türkiye’de koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı korona virüsü son durum tablosu

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN ÇOK KRİTİK AÇIKLAMALAR: TIRMANIŞA GEÇTİ, BİR İLİMİZDE ÜÇE KATLADI

Bursa'da bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameraların karşısına geçti. Türkiye geneli, İstanbul ve Bursa olmak üzere 3 başlıkta çok kritik açıklamalar yapan Bakan Koca Türkiye'de tedbirlerle ilgili problemlerin salgını beklenmeyen bir noktaya getirmek üzere olduğunun altını çizdi. Koca "Koronavirüs Türkiye'de yeniden tırmanışa geçmiştir" dedi ve ekledi. "İstanbul'a seslenmek istiyorum. Vakaların yüzde 40'ı İstanbul'da. Gerekirse fedakarlıklar yaparak tedbirlere uyulmalı. Bursa için de şu an günlük vaka sayıları üçe katlanmış durumda. Bursa en kritik günlerini yaşıyor"

"Bir çalışma gününü burada geçirmek üzere birlikteyiz. Bilindiği gibi bu çalışma sadece hasta tedavi ederek başarıya ulaşmaz. Önce durum değerlendirmemizi yaptık. Şehirlerimizi dolaşıp çağrılarımızı tekrarlıyoruz. Tedbirlere uyun. Tedbirlere uymazsak başarıyı yakalamamız gecikebilir. Burada şehir hastanesini de inceleyecek ve burada çalışacağız. Ardından Balıkesir'e de gideceğiz.

22 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

İşte Bakan Koca'nın günlük değerlendirmeleri...

Bugün tespit edilen 2.102 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.599. Sağlık çalışanlarımız için en önemli mücadele alanı ağır hastaları tedavi ederek sayılarını azaltmak Bize düşen çok daha kolay. Başta maske ile tedbirlere uyarak mücadeleye destek verin