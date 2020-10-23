Son dakika: 600 Bin liralık rüşvete suçüstü baskını! "10 Milyon vergi borcunu 600 bin lira ile kapatalım"





A.B. ve G.G., firma sahibi olan M.G.'ye, kendilerine 600 bin lira ödemesi taktirde bu cezayı görmezden geleceklerini söyledi. Telefon görüşmesinin ardından polis ekipleriyle iletişime geçen M.G., 19 Ekim günü, ekiplerin kendisine verdiği seri numarası alınmış paralarla beraber A.B. isimli mali müşavirin Beylikdüzü'nde bulunan ofisine gitti. Mali müşavir A.B.'nin parayı teslim almasının hemen ardından, söz konusu adrese baskın yapan Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheli A.B.'yi yakaladı. G.G. ise görev yaptığı Vergi Denetim Kurumu'nda yakalanarak gözaltına alındı.